1 Milyon TL’ye Ev Aldı
24 Mayıs, 2017 | 13:29
Ünlü şarkıcı Alişan, İstanbul Alibeyköy’deki lüks bir siteden 1 milyon TL’ye ev aldı.
Eda Erol ile evlilik yolunda ilerleyen Alişan, hazırlıklara başladı bile. Ünlü şarkıcı, İstanbul Alibeyköy’de kurulan ve önünden metro geçeceğini öğrendiği bir siteden ev aldı.
1 milyon TL’den fazla para ödeyerek ev sahibi olduğu ileri sürülen Alişan, çevresindekilere de yatırım yapmaları konusunda ısrar ediyor.
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Alişan, Eda Erol,
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