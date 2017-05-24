24 Mayıs, 2017 | 13:29

Ünlü şarkıcı Alişan, İstanbul Alibeyköy’deki lüks bir siteden 1 milyon TL’ye ev aldı.

Eda Erol ile evlilik yolunda ilerleyen Alişan, hazırlıklara başladı bile. Ünlü şarkıcı, İstanbul Alibeyköy’de kurulan ve önünden metro geçeceğini öğrendiği bir siteden ev aldı.

1 milyon TL’den fazla para ödeyerek ev sahibi olduğu ileri sürülen Alişan, çevresindekilere de yatırım yapmaları konusunda ısrar ediyor.