17 Şubat, 2017 | 10:20

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti, Araplardan 2 Milyon Dolarlık Balayı Teklifi aldı.

Yılın en gözde çiftlerinden olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’e Arapların ilgisi bitmek bilmiyor. Arap sponsorlar ikilinin düğünlerini ülkelerinde yapmaları için sıraya girerken çifte balayı rezervasyonu yaptıranların bile olduğu iddia edildi.

2 Milyon Dolarlık Balayı Teklifi

Arap bir iş adamının çifte balayını Dubai ve Katar’da yapmaları için tam 2 milyon dolar teklif ettiği ileri sürüldü. Ayrıca girişimcilerin Dubai’nin lüks balayı otellerinde rezervasyon bile yaptıkları iddia edildi.