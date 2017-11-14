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2017 MTV Video Müzik Ödülleri, Sahiplerini Buldu

14 Kasım, 2017 | 15:57

Sektörün en iyilerinin belirlendiği 2017 MTV Video Müzik Ödülleri, Londra’da düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

2017 MTV Avrupa Müzik Ödülleri Töreni (EMA), Londra’daki Wembley SSE Arena’da gerçekleşti. Törende Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes, 3 dalda ödül alarak gecenin galibi oldu. En İyi Pop ödülünü ise Camila Cabello aldı.

Rita Ora’nın sunumuyla gerçekleşen törende Ora, sunuculuk performansının yanında “Your Song” ve yeni şarkısı “Anywhere”i de söyledi. Ora tören boyunca 13 elbise değiştirdi. Travis Scott, “Butterfly Effect” şarkısını devasa bir kuş figürünün sırtında, havada söyledi.

Geceye Kanadalı şarkıcı Shawn Mendes “En İyi Şarkı”, “En İyi Sanatçı” ve “En Büyük Hayran Kitlesi” dalında 3 ödül alarak damgasını vurdu. Mendes, kendisine en iyi şarkı ödülünü kazandıran “There’s Nothing Holdin’ Me Back” şarkısını canlı seslendirdi.

Diğer kazananlar ise şöyle;

En İyi Hiphop Müzik: Eminem

En İyi Görünüm: Zayn

En İyi Yeni Sanatçı: Dua Lipa

En İyi Pop Müzisyen: Camila Cabello

En İyi Canlı Performans: Ed Sheeran

En İyi Elektronik Müzisyen: David Guetta

Değerlenmesi Gereken En İyi Yıldız: Hailee Steinfeld

En İyi Dünya Şovu: “Live from Isle of MTV Malta 2017” – The Chainsmokers

En İyi Alternatif Müzisyen: Thirty Seconds To Mars

En İyi Video: “Humble” – Kendrick Lamar

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Camila Cabello, EMA, Londra, MTV Video Müzik Ödülleri, Rita Ora, Shawn Mendes,

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