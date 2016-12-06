06 Aralık, 2016 | 10:56

Dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Peter Lindbergh tarafından hazırlanan 2017 Pirelli Takvimi görücüye çıktı.

Her yıl büyük bir merakla beklenen Pirelli Takvimi, Paris’te düzenlenen törenle tanıtıldı. Takvimde, 4 farklı ülkede, 5 farklı şehirde çekilen 40 fotoğraf yer alıyor.

New York’tan Londra’ya

2017 Pirelli Takvimi’ne konu olan mekanlar arasında Los Angeles şehir merkezindeki caddeler, fast food büfeleri, New York Times Meydanı, New York ve Londra’daki tavan arası otel odaları, Berlin Sophiensaele Tiyatrosu ile Paris’teki Le Touquet Plajı yer alıyor.

2017 Pirelli Takvimi ‘nde kimler var

Pirelli Takvimi, dünyaca ünlü kadın oyuncuları bir araya getirdi. Penelope Cruz, Nicole Kidman, Helen Mirren, Julianne Moore, Lupita Nyong’o, Uma Thurman, Alicia Vikander ve Kate Winslet öne çıkan isimler. Takvimin en dikkat çeken ismi ise Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Üniversitesi (MGIMO) Siyaset Teorisi Proseförü Anastasia Ignatova oldu.

Üçüncü kez Pirelli Takvimi ‘ni çekti

Alman fotoğraf sanatçısı Peter Lindbergh, 2017 sayısıyla birlikte Pirelli Takvimi’nde üçüncü kez yer alan ilk fotoğrafçı oldu.

İşte merakla beklenen Pirelli Takvimi’nden Öne Çıkanlar