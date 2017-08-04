2018 Eurovision’ a kim katılacak?

04 Ağustos, 2017 | 14:37

Türkiye 2018 Eurovision’ a katılma kararı aldı.

Peki yıllar sonra yeniden Eurovision’ a katılacak olan Türkiye’ yi kim temsil edecek? Sosyal medyada da şu sıralar en çok konuşulan konu Eurovision.

Türkiye’nin Eurovision 2018’e katılacağı haberleri en çok konuşulan konu olurken, 2018 Eurovision’ da Türkiye’yi kimin temsil edeceği ile ilgili iddialar da ortaya atılmaya devam ediyor. En güçlü aday ise maNga.

maNga’nın resmi Twitter hasabından yapılan “Eurovision? Yine… Yeni… Yeniden…” paylaşımı müzik severleri heyecanlandırdı. maNga, 2010 yılında Eurovision’a katılmış, büyük yarıştan ikinci olarak ayrılmıştı.

TRT’den açıklama gelmedi

maNga twitter hesabından 2018 Eurovision’a katılacağını duyursa da TRT’ den henüz resmi açıklama gelmedi.TRT’ nin başka şarkıcılarla da görüştüğü konuşuluyor.