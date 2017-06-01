Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

240 Milyon Tık Alan Şarkı YouTube’dan Kaldırıldı

01 Haziran, 2017 | 12:47

240 Milyon Tık Alan Şarkı YouTube’dan Kaldırıldı

YouTube, 240 milyon kez görüntülenen ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ isimli şarkıyı siteden kaldırdı.

Çağatay Akman isimli gencin “Gece Gölgenin Rahatına Bak” isimli şarkısı, çalıntı olduğu gerekçesiyle YouTube’dan kaldırıldı. YouTube söz konusu şarkının yayından kaldırılma sebebi olarak Anna RF tarafından bulunan telif haklarını gösterdi.

240 milyon kez görüntülenen şarkının altyapısının Anna RF isimli grubun “Jump” isimli şarkısına ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Anna RF’in 2012 yılında YouTube’a videosunu yüklediği “Jump” isimli şarkı, 1.7 milyon kere görüntülenmiş durumda.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Anna RF, Çağatay Akman, Youtube,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Ivanka Trump Çiğnenmiş Sakıza Servet Ödedi

Ivanka Trump Çiğnenmiş Sakıza Servet Ödedi

ABD Başkanı Donald Trump’ın kızı Ivanka Trump, Dan Colen imzalı ‘Sakız’ tablosuna servet ödedi.
Elvis Presley’nin Uçağı Ucuza Gitti

Elvis Presley’nin Uçağı Ucuza Gitti

Elvis Presley'nin sahip olduğu son uçak satıldı. 430 bin dolara alıcı bulan uçak için ucuza gitti yorumları yapıldı.
Disneyland’da Doğum Günü

Disneyland’da Doğum Günü

Brad Pitt ile evliliğini bitiren Angelina Jolie, kızının doğum gününü Disneyland’da kutladı.
Victoria’s Secret Melekleri Antalya’ya Geliyorlar

Victoria’s Secret Melekleri Antalya’ya Geliyorlar

Victoria's Secret melekleri, Dosso Dossi Fashion Show için Antalya'ya geliyorlar.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.