240 Milyon Tık Alan Şarkı YouTube’dan Kaldırıldı

01 Haziran, 2017 | 12:47

YouTube, 240 milyon kez görüntülenen ‘Gece Gölgenin Rahatına Bak’ isimli şarkıyı siteden kaldırdı.

Çağatay Akman isimli gencin “Gece Gölgenin Rahatına Bak” isimli şarkısı, çalıntı olduğu gerekçesiyle YouTube’dan kaldırıldı. YouTube söz konusu şarkının yayından kaldırılma sebebi olarak Anna RF tarafından bulunan telif haklarını gösterdi.

240 milyon kez görüntülenen şarkının altyapısının Anna RF isimli grubun “Jump” isimli şarkısına ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Anna RF’in 2012 yılında YouTube’a videosunu yüklediği “Jump” isimli şarkı, 1.7 milyon kere görüntülenmiş durumda.