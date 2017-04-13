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50 Cent Konserde Hayranını Yumrukladı

13 Nisan, 2017 | 10:47

50 Cent Konserde Hayranını Yumrukladı

Rap müziğin en ünlü temsilcilerinden 50 Cent, konserde hayranını yumrukladı.

Curtis James Jackson III, sahne adıyla 50 Cent, ABD’nin Baltimore şehrinde verdiği konserde bir kadın hayranını yumrukladı.

50 Cent Konserde Hayranını Yumrukladı

ABD’nin en çok kazanan müzisyenlerinden olan 50 Cent, ön sıradaki hayranlarıyla selamlaşmak üzere sahnenin kenarına geldi. Kadın hayranına elini uzatan ünlü rapçi kendisini sahneden aşağı çekmeye çalışan kadın hayranına yumruk attı.

50 Cent Konserde Hayranını Yumrukladı

ABD basınında ‘Skandal’ olarak adlandırılan olayın ardından 50 Cent, kadın hayranından özür diledi ve onu sahneye davet etti.

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50 Cent, ABD, Konser,

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