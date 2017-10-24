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8,5 Milyon Dolara Malikane

24 Ekim, 2017 | 19:14

Kendall Jenner, 8,5 milyon dolara yeni bir malikane satın aldı.

21 yaşındaki seksi model Kendall Jenner, Forbes’in verilerine göre 2016 yılında kazandığı 17 milyon dolarla çok konuşulmuştu.

ABD’li model, gösteri dünyasının ünlülerinin yaşadığı Beverly Hills’te 8,5 milyon dolar vererek yeni bir malikanenin sahibi oldu.

Mullholland Evleri bölgesinde yer alan, 1991 yılında inşa edilen malikanede; 5 yatak odası, 6 banyosu, bir sinema salonu, yüzme havuzu, spa merkezi, tenis kortu ve özel oyun alanı bulunuyor.

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Forbes, Kendall Jenner, Malikane,

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