Aamir Khan’ın Büyük Değişimi! Görenler Tanıyamıyor

05 Aralık, 2016 | 13:26

Dünyaca ünlü Hint oyuncu Aamir Khan yeni filmi ‘Dangal’ için inanılmaz bir değişim geçirdi.

Bollywood’un en ünlü aktörü Aamir Khan, hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Bugüne kadar rol aldığı tüm filmlerinde çeşitli fedakarlıklarda bulunan Aamir Khan, son filmi ‘Dangal’ için 97 kiloya ulaşmıştı.

Filmde şampiyon bir güreşçi olan Mahavir Phogat’u canlandıran Aamir Khan, sabırla yürüttüğü kilo verme programıyla 97 kilodan six pack’lere uzanan muhteşem bir değişi geçirdi.

İşte Ünlü oyuncunun inanılmaz değişimi