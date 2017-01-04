ABD’li Pop Yıldızı 50 Yaşında Anne Oldu

04 Ocak, 2017 | 10:29

ABD’li pop yıldızı Janet Jackson, 50 yaşında ilk kez anne olmanın heyecanını yaşıyor.

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ABD’li şarkıcı Janet Jackson, ilk kez annelik heyecanı yaşıyor. 50 yaşındaki Janet Jackson ve Katarlı işadamı Wissam Al Mana’nın bir kız çocukları oldu. Çift, sağlık durumunun gayet iyi olduğu öğrenilen bebeğe Eissa ismini verdi.

41 yaşındaki Katarlı milyarder Wissam Al Manna ile 2012 yılında evlenen Janet Jackson’ın daha önceki iki evliliğinden çocuğu bulunmuyordu. Popun efsane ismi Michael Jackson’ın küçük kardeşi olan Janet, Katarlı işadamı ile evlendikten sonra Müslüman olmuştu.