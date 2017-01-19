Acun Ilıcalı Dominik’te

19 Ocak, 2017 | 15:29

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2017’nin çekimleri için Dominik’te…

Dünyanın en iyi balayı adaları arasından gösterilen Dominik’te Survivor heyecanı başlıyor. Muhteşem doğası ile göz kamaştıran Dominik Adasında Survivor çekimlerine tüm hızıyla devam eden Acun Ilıcalı, sosyal medyadan Dominik fotoğrafı paylaştı.

sevgilisi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile Dominik Survivor Adasına giden Acun, burada çekilen bir fotoğrafını instagram sayfasına yükledi.

Ünlü yapımcının “Survivor öncesi son hazırlıklar” notunu düştüğü fotoğraf yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik’te bulunan Şeyma Subaşı da adadan bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.