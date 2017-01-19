Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Acun Ilıcalı Dominik’te

19 Ocak, 2017 | 15:29

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Survivor 2017’nin çekimleri için Dominik’te…

Acun Ilıcalı Survivor Dominik

Dünyanın en iyi balayı adaları arasından gösterilen Dominik’te Survivor heyecanı başlıyor. Muhteşem doğası ile göz kamaştıran Dominik Adasında Survivor çekimlerine tüm hızıyla devam eden Acun Ilıcalı, sosyal medyadan Dominik fotoğrafı paylaştı.

sevgilisi Şeyma Subaşı ve kızı Melisa ile Dominik Survivor Adasına giden Acun, burada çekilen bir fotoğrafını instagram sayfasına yükledi.

Acun Ilıcalı instagram

Ünlü yapımcının “Survivor öncesi son hazırlıklar” notunu düştüğü fotoğraf yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

Şeyma Subaşı instagram

Acun Ilıcalı ile birlikte Dominik’te bulunan Şeyma Subaşı da adadan bol bol fotoğraf paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Acun Ilıcalı, Dominik, Survivor,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Juventus Gecesine Emily Ratajkowski Damga Vurdu

Juventus Gecesine Emily Ratajkowski Damga Vurdu

İtalyan devi Juventus'un logo tanıtımı gecesine ABD'li oyuncu Emily Ratajkowski damga vurdu.
Fazıl Say Özlenen Eseri Sait Faik İle İstanbullu Dinleyicilerin Karşısında

Fazıl Say Özlenen Eseri Sait Faik İle İstanbullu Dinleyicilerin Karşısında

Fazıl Say uzun zamandır özlenen Sait Faik eseriyle 20 Şubat’ta İstanbullu dinleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor.
Salzburg’da Fazıl Say Konserleri

Salzburg’da Fazıl Say Konserleri

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say Avrupa Turnesi kapsamında Salzburg'da iki ayrı konser verecek.
Şimdi Hindistan Renkler Festivali Zamanı

Şimdi Hindistan Renkler Festivali Zamanı

Baharın gelişinin habercisi Hindistan Renkler Festivali vakit geldi çattı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.