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Acun Ilıcalı İbiza’da Sneijder’e Konuk Oldu

06 Temmuz, 2017 | 16:57

Acun Ilıcalı İbiza’da Sneijder’e Konuk Oldu

Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı, Sneijder’in İbiza adasında açtığı mekana konuk oldu.

Galatasaray’dan ayrılacağı konuşulan Wesley Sneijder ve model eşi Yolanthe Cabau, İspanyol Adaları arasında renkli gece hayatıyla öne çıka İbiza’da ‘XaXa’ adını verdikleri bir kulüp açtı.

İşletmenin tüm işleriyle uğraşan Hollandalı yıldız, geçtiğimiz günlerde yapımcı Acun Ilıcalı ve evlilik hazırlığında olduğu kız arkadaşı Şeyma Subaşı’nı mekanında ağırladı.

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Acun Ilıcalı, İbiza, Wesley Sneijder,

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