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Acun Ilıcalı’dan Survivor Selfiesi

05 Nisan, 2017 | 19:44

Acun Ilıcalı Survivor

Yapımcı Acun Ilıcalı’nın Survivor selfiesi olay oldu.

Acun Ilıcalı’nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor yarışmasında final yaklaştıkça heyecan da artıyor. Dominik Cumhuriyeti’ne bağlı Survivor adasında çekimleri devam eden yarışmada ünlüler ve gönüllüler kıyasıya bir mücadele içinde.

Acun Ilıcalı’dan Survivor Selfiesi

Programın yapımcısı Acun Ilıcalı da geçtiğimiz gün Survivor Ünlüler takımı ile çekilen bir fotoğrafını sosyal medyadan paylaştı.

Acun Ilıcalı Survivor Selfie

Acun’un fotoğrafı kısa sürede binlerce beğeni alsa da Ilıcalı’nın ünlüler takımına sempati duyduğunu söyleyenler de oldu. Ünlüler takımını desteklediği iddia edilen Acun Ilıcalı’ya Gönüllüler’in hayranlarından tepki mesajları yağdı.

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Acun Ilıcalı, Dominik, Selfie, Survivor,

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