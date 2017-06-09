Adriana Lima Antalya’da
09 Haziran, 2017 | 09:23
Brezilyalı dünyaca ünlü model Adriana Lima, baş manken olarak podyuma çıkacağı defile için Antalya’da
Dosso Dossi Fashion Show açılış defilesinde baş manken olarak podyuma çıkacak olan Adriana Lima, Antalya’ya geldi. New York’tan İstanbul aktarmalı Antalya’ya gelen Brezilyalı model, havaalanında çiçeklerle karşılandı.
Kırmızı spor elbise tercihiyle dikkat çeken 35 yaşındaki Lima, yeniden Türkiye’de olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.
The Land of Legends Theme Park ortaklığında gerçekleştirilecek şovda, Adriana Lima, 9 Haziran akşamı podyuma baş manken olarak çıkacak ve defilede dört kıyafet sergileyecek.
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