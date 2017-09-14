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Adriana Lima’dan Aşk Pozu

14 Eylül, 2017 | 12:42

Adriana Lima Türk yazar Metin Hara ile yaşadığı aşkla magazin gündeminden düşmüyor.

Lima bu kez sevgilisini öperken çektiği fotoğrafı Instagram’da paylaştı.

Ünlü model, fotoğrafın altına “Bir kez daha beni en mutlu ettin. En mutlu olan gülüşüm seninle sonsuza kadar.” notunu düştü.

Adriana Lima ile Metin Hara’nın aşkı temmuz ayında ortaya çıkmış, ikilinin romantik Bodrum tatili günlece gazete manşetlerini süslemişti…

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Adriana Lima, Aşk, Metin Hara,

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