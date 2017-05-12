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Ajda Pekkan Yunan Adalarını Tercih Etti

12 Mayıs, 2017 | 09:28

Ajda Pekkan Yunan Adalarını Tercih Etti

Önceki gün tatil için Bodrum’a giden Ajda Pekkan’ın buradan Yunan Adalarına geçeceği öğrenildi.

Süperstar Ajda Pekkan, ay sonunda çıkaracağı albümün hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz tatile çıktı. İlk etapta Bodrum’a geçen ünlü şarkıcı, daha sonra stres atmak ve dinlenmek için Yunan Adalarına geçti.

Bodrum Gümüşlük’te bir restoranda yemek yiyen, hayranlarıyla fotoğraf çektiren Ajda Pekkan iki gün sürecek Yunan Adaları tatili sonrası İstanbul’a dönecek.

71 yaşındaki şarkıcının Bodrum’un karşı kıyısı olan feribotla kolayca ulaşılabilen İstanköy bilinen adıyla Kos Adasına gitmiş olabileceği konuşuluyor.

Yunan Adaları Sıklıkla Tercih Ediliyor

Yunan Adaları hem yakın oluşu hemde kapıda vize kolaylığı ile Türk vatandaşlarınca en çok ziyaret edilen yurt dışı tatil bölgeleri arasında. Muhteşem koyları, beyaz evleri, gece hayatı, Yunan yemekleri, sirtaki, dar sokaklar, şık ve klasik restoranlarla her zevke hitap eden bir Yunan Adası mutlaka bulunuyor.

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Ajda Pekkan, Yunan Adaları,

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