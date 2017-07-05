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Alessandra Ambrosio Ailesiyle Mykonos Tatilinde

05 Temmuz, 2017 | 09:33

Alessandra Ambrosio Ailesiyle Mykonos Tatilinde

Brezilyalı model Alessandra Ambrosio, ailesiyle birlikte Yunanistan’ın Mykonos Adasında tatil yapıyor.

Yunan Adaları bu yaz çok daha renkli. Dünyaca ünlü simalar, tatil için Yunanistan ve Yunan Adaları Turları tercih ediyor.

O isimlerden biri de Victoria’s Secret markasının en ünlü meleklerinden Alessandra Ambrosio. Brezilyalı model, nişanlısı Jamie Mazur, çocukları Anja ve Noah ile Yunanistan’ın Mykonos Adası‘nda tatil yapmanın keyfini sürüyor.

36 yaşındaki Ambrosio, ailesiyle birlikte oldukça keyifli geçen Mykonos tatilinde denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

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Alessandra Ambrosio, Mykonos, Yunan Adaları,

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