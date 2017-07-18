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Alessandra Ambrosio İbiza’da

18 Temmuz, 2017 | 09:07

Alessandra Ambrosio İbiza Tatil

Dünyaca ünlü top model Alessandra Ambrosio, İspanya’nın eğlence adası İbiza’da tatilde.

Victoria’s Secret’ın kıdemli meleklerinden Alessandra Ambrosio, sezonun yorgunluğunu İspanyol Adaları Turları ile atıyor. Alessandra Ambrosio, bir grup arkadaşıyla birlikte İbiza Adası ‘nda deniz ve güneşin tadını çıkarırken renkli tatilinden kareler paylaşmayı da ihmal etmiyor.

Alessandra Ambrosio İbiza Tatil

Brezilyalı model, erkek arkadaşı Jamie Mazur’un da eşlik ettiği İbiza tatilinde romantik ve eğlenceli anlar yaşıyor. Önceki gün sörf yaparken çekilen bir kareyi instagram takipçileriyle paylaşan Alessandra Ambrosio, İbiza adasının muhteşem gün batımında Jamie Mazur ile öpüştüğü fotoğrafı da sayfasına yükledi.

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Alessandra Ambrosio, İbiza,

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