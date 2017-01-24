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Aleyna Tilki Disiplin Cezası Aldı

24 Ocak, 2017 | 13:08

16 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, 100 puan aldığı sınav kağıdını sosyal medyada paylaşınca sınavı iptal edildi.

Aleyna Tilki Disiplin Cezası Aldı

Aleyna Tilki’ye ikinci şok! Öğrenim hayatına Fenerbahçe Anadolu Lisesi’nde devam eden genç şarkıcının 100 puan sevinci pahalıya patladı.

Fizik dersinden aldığı notun sevincini, sınav kağıdını sosyal medyada paylaşarak kutlaması üzerine okul yönetimi Tilki’yi disipline verdi.

Öğretmenler kurulu, paylaşımı nedeniyle genç şarkıcının bütün derslerden tekrar sınava girmesi kararı aldı. Bir kez daha sınavlara giren Aleyna Tilki, daha önceki notlarına yakın notlar alırken söz konusu paylaşımını okul yönetiminin isteğiyle instagram hesabından sildi.

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Aleyna Tilki,

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