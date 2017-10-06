06 Ekim, 2017 | 12:43

Zerrin Özer, katıldığı Hülya Avşar’ın programında samimi açıklamalarda bulundu.

Son günlerin konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki hakkında konuşan Zerrin Özer, “Aleyna Tilki, ukala ve küstah… Bu bence çok fazla, o dozu doğru ayarlamak lazım. Yaşından büyük konuşuyor. Sempatikliği antipatikliğe dönüştürmemesi gerekiyor” tavsiyesinde bulundu.