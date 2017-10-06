“Aleyna Tilki Ukala ve Küstah”
06 Ekim, 2017 | 12:43
Zerrin Özer, katıldığı Hülya Avşar’ın programında samimi açıklamalarda bulundu.
Son günlerin konuşulan isimlerinden Aleyna Tilki hakkında konuşan Zerrin Özer, “Aleyna Tilki, ukala ve küstah… Bu bence çok fazla, o dozu doğru ayarlamak lazım. Yaşından büyük konuşuyor. Sempatikliği antipatikliğe dönüştürmemesi gerekiyor” tavsiyesinde bulundu.
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Aleyna Tilki, Hülya Avşar, Zerrin Özer,
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