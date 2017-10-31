Aleyna Tilki’den Rihanna Çıkışı

31 Ekim, 2017 | 15:34

“Seneye dünya starıyım” diyen 17 yaşındaki Aleyna Tilki, bu kez de Rihanna ile ilgili çıkış yaptı.

Dünya starlarını yakından takip eden Aleyna Tilki Rihanna’daki sweatshort’ten giyerek takipçilerine “Rihanna mı? Ben mi?” diye sordu.

Konser başına 25 bin TL aldığı öğrenilen lise son sınıf öğrencisi Aleyna Tilki, 5 ayda 1 milyon TL kazandı.