Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Alicia Keys Taklitleriyle Kırdı Geçirdi

07 Mart, 2017 | 13:11

Alicia Keys Jimmy Fallon Programına Konuk Oldu

R&B müziğin sevilen sesi Alicia Keys, katıldığı TV programında taklitleriyle eğlenceli anlar yaşattı.

ABD’li ünlü şarkıcı Alicia Keys, Jimmy Fallon’ın programına konuk oldu. 28 Şubat akşamı yayınlanan programda Alicia Keys, yaptığı başarılı taklitlerle programı izleyenleri kırdı geçirdi.

Başarılı şarkıcının, Adele, Gwen Stefani ve Janis Joplin gibi isimlerin taklidini yaptığı video, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Youtube kanalı üzerinden de paylaşıldı. Video kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Gwen Stefani ile yakın arkadaş olduğu bilinen Alicia Keys, programda yaptığı taklitler için amacının sadece insanları biraz güldürmek olduğunu söyledi.

İşte Alicia Keys’in seyirciye unutulmaz anlar yaşattığı o video

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Alicia Keys, Jimmy Fallon,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

Bir Döneme Damga Vurmuştu, Şimdi Tropik Adada Yaşıyor

80'li yılların milyonerlerinden David Glasheen, şu sıralar bir tropik adada yaşantısını sürdürüyor.
Küba’da Fidel Castro’suz İlk 1 Mayıs

Küba’da Fidel Castro’suz İlk 1 Mayıs

Karayiplerin ada ülkesi Küba, devrimci lideri Fidel Castro'suz ilk 1 Mayıs'ını kutlayacak.
Victoria’s Secret Meleği Adriana Lima Ve Güzellik Sırları

Victoria’s Secret Meleği Adriana Lima Ve Güzellik Sırları

Victoria's Secret için bugüne kadar en uzun süredir çalışan model unvanına Adriana Lima ve güzellik sırları...
Brezilya ve Arjantin Dostluk Maçında Karşılaşıyor

Brezilya ve Arjantin Dostluk Maçında Karşılaşıyor

Messi mi Neymar mı? İşte bu sorunun cevabı 9 Haziran'da yanıtlanıyor / Brezilya ve Arjantin Dostluk Maçında Karşılaşıyor

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.