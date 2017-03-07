Alicia Keys Taklitleriyle Kırdı Geçirdi

07 Mart, 2017 | 13:11

R&B müziğin sevilen sesi Alicia Keys, katıldığı TV programında taklitleriyle eğlenceli anlar yaşattı.

ABD’li ünlü şarkıcı Alicia Keys, Jimmy Fallon’ın programına konuk oldu. 28 Şubat akşamı yayınlanan programda Alicia Keys, yaptığı başarılı taklitlerle programı izleyenleri kırdı geçirdi.

Başarılı şarkıcının, Adele, Gwen Stefani ve Janis Joplin gibi isimlerin taklidini yaptığı video, The Tonight Show Starring Jimmy Fallon Youtube kanalı üzerinden de paylaşıldı. Video kısa sürede milyonlarca kez izlendi.

Gwen Stefani ile yakın arkadaş olduğu bilinen Alicia Keys, programda yaptığı taklitler için amacının sadece insanları biraz güldürmek olduğunu söyledi.

İşte Alicia Keys’in seyirciye unutulmaz anlar yaşattığı o video