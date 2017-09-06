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Alişan Ayrılık İddiasını Doğruladı

06 Eylül, 2017 | 16:02

Alişan ile Eda Erol’un ayrıldığı yönünde çıkan iddialar çift tarafından doğrulandı.

Eda Erol’un ardından Alişan da Instagram hesabından ayrılığı şöyle doğruladı;

“Eda ile nişanı attığımız haberleri doğrudur. Birlikteliğimizin evlilikle noktalanmasını isterdik. Maalesef olmadı. Nişanlılık zaten birbirini tanıma sürecidir. Biz bu süreçte anlaşamayacağımızı anladık. Konuşarak karşılıklı ayrılık kararı alıp ailelerimize bildirdik. Onlar bizleri barıştırmak için gerekli çabayı sarf ettiler sağ olsunlar. Ama iki yetişkin olarak biz verdiğimiz karardan eminiz.

Bu ayrılık kararından sonra kötü hikaye taraflar birbirine düşman, küs ya da karşılıklı iddialar beklemeyin. Eda benim hayatımda hep iyi ve hanımlığı ile hatırlanacak biri ve ailesi. Tüm basın mensuplarından ricam bu süreçte ilişkimizle ilgili kuracağınız her cümle birey olan ve ayrılık kararını alan bizlerden daha çok ailelerimiz üzmektedir. Biz onları zaten üzdük. Bu konuda gerekli hassasiyeti göstermenizi istiyorum.”

Çiftin ayrılığında Eda Erol’un eski sevgilisi Ogan Şenyolcu ile ilgili bir tartışmanın etkili olduğu iddia ediliyor.

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Alişan, Ayrılık, Eda Erol,

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