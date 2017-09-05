Alişan ile Eda Erol Ayrıldı mı?
05 Eylül, 2017 | 15:41
Ünlü şarkıcı Alişan’ın nişanlısı Eda Erol’dan ayrıldığı iddia edilmişti.
Ancak bu iddia kısa sürede yalanlandı.
Eda Erol’un Instagram hesabından Alişan’la ayrıldığını duyuran bir paylaşım yapılmıştı. Daha sonra ise yapılan açıklamalarla hesabın hack’lendiği ve ayrılık haberlerinin gerçek olmadığı öne sürüldü.
İddiayı Esra Erol Yalanladı
Eda Erol’un ablası sunucu Esra Erol, Instagram hesabından ayrılığı yalanlayan bir açıklama yayınladı.
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