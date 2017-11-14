Alışveriş Merkezinde Öpüştüler

14 Kasım, 2017 | 13:11

Tuba Büyüküstün ve işletmeci sevgilisi Umut Evirgen alışveriş merkezinde öpüşürken görüntülendi.

Tuba Büyüküstün ve sevgilisi ‘Duymayan Kalmasın’ programının kameralarınca Kanyon AVM’de görüntülendi.

Birlikte film izleyen çift film arasında romantik anlar yaşadı. Sevgilisiyle öpüşen Tuba Büyüküstün objektiflere böyle yansıdı. İkili daha sonra salona geri döndü. Film sonu el ele merdivenlere yürüyen ikili bir kez daha aşka gelip öpüşünce meraklı bakışların ilgi odağı oldu.