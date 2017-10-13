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Almeda’nın Değişimi Şaşırttı

13 Ekim, 2017 | 12:41

Almeda Abazi’nin değişimi herkesi şaşırttı.

Takvim’de yer alan habere göre evlenmeden önce burnunu yaptıran 2008 Kainat Güzeli, estetiğe iyice alıştı.

Yüzüne dolgu ve botoks da yaptırdığı iddia edilen 25 yaşındaki güzelin son halini görenler “Nerede eski Almeda?” dedi.

Geçtiğimiz yıl Tolgahan Sayışman’la evlenen Almeda Abazi’yi görenler şaşırıyor.

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2008 Kainat Güzeli, Almeda Abazi, Almeda Değişimi, Tolgahan Sayışman,

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