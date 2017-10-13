Almeda’nın Değişimi Şaşırttı

Hint Starı Aamir Khan'ın Türkiye tatili devam ediyor.

İngiliz futbolcu David Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham ile oyuncu Chloe Moretz, yeniden barıştı.

Kimseden çekinmeden eşcinsel kimliklerini açıklayan birçok ünlü Hollywood yıldızı var.

Mustafa Ceceli’nin eşi Selin İmer’in hamile olduğu iddia ediliyor.

Yüzüne dolgu ve botoks da yaptırdığı iddia edilen 25 yaşındaki güzelin son halini görenler “Nerede eski Almeda?” dedi.

Takvim’de yer alan habere göre evlenmeden önce burnunu yaptıran 2008 Kainat Güzeli, estetiğe iyice alıştı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.