Amanda Cerny İstanbul İçin Dua İstedi

12 Aralık, 2016 | 09:52

Cafer Lalek adında bir Twitter kullanıcısına yazdığı mesajla tanınan Amanda Cerny, İstanbul’daki hain saldırıyı kınadı.

‘Yozgatlı Dayı’ olarak hayatımıza giren Cafer Lalek adında bir Twitter kullanıcısına yazdığı mesajla Türkiye’de herkesin tanıdığı bir isim haline gelen Amanda Cerny, Beşiktaş’ta iki ayrı noktada gerçekleşen ve 42 kişinin hayatını kaybettiği patlamaların ardından İstanbul için dua istedi.

25 yaşındaki Snapchat yıldızı, instagram sayfasında paylaştığı Ay-yıldızlı fotoğrafın altına “İstanbul’da son zamanlarda yaşanan terör olayları gösteriyor ki, dünya karanlık bir yer haline gelebilir. Fakat her durumda bir ışık bulmak ve bu ışığı yaymak bizim görevimizdir. Enerji bulaşıcıdır! Sevin, kimseye yanlış yapmayın. Çünkü günün sonunda, hepimiz insanız ve hepimiz eşitiz. Hangi ırk, din ve cinsiyet olduğunuzun bir önemi yok. Sizden farklı olana saygı duyun. Bu değişim için umut edeceğim, bu söylediklerim bir kişiye bile ilham verse, bu bir ilerleme sayılır” notunu düştü.