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Amerika Vize Engeline Takıldı

20 Ekim, 2017 | 13:40

Rafet El Roman, Amerika konserine kızlarını da götürmek istedi ancak  vize engeline takıldı.

Şarkıcının küçük kızı Şevval Amerika vizesi alamadığından, ünlü şarkıcıya eşlik edemeyecek.

Rafet El Roman, Amerika turnesine çıkıyor. Ünlü şarkıcı ülkede toplam sekiz konser verecek.

Hazırlıklarına bir süredir devam ettiği turnede Tuğba Altıntop’la evliliğinden dünyaya gelen kızları Su ve Şevval’in de yanında olmasını isteyen Rafet El Roman, bu hayalini Amerika ile Türkiye arasında yaşanan vize restleşmesi nedeniyle gerçeğe dönüştüremedi.

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Amerika, Rafet El Roman, Şevval El Roman, Tuğba Altıntop,

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