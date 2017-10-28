Amerika’dan Sevgilisine: Özledim

28 Ekim, 2017 | 09:27

Serenay Sarıkaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf yine büyük ilgi gördü.

Güzel oyuncunun hayvanlara yapılan işkencelere ve hayvan ölümlerine tepki göstererek paylaştığı fotoğrafa Amerika’daki sevgilisi Kerem Bürsin’den jet yanıt geldi.

Uzunca bir süredir Kerem Bursin’le birlikte olan Serenay Sarıkaya geride bıraktığımız günlerde sosyal medya hesabından sevgilisi Kerem Bursin’in fotoğrafının altına onu özlediğine dair bir paylaşımda bulunmuştu. Kerem Bursin’den karşılık gecikmedi.

Sarıkaya sarıldığı köpeğiyle çekilmiş bir karesini, “Hayvanlara karşı acımasız olan iyi bir insan olamaz…” notuyla paylaştı.

Sarıkaya’nın bu duyarlı paylaşımı çok sayıda beğeni alırken, Amerika’daki sevgilisi Kerem Bursin de karenin altına ‘Özledim’ notunu düşmeyi ihmal etmedi.