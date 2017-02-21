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Amine Gülşe İstedi, Mesut Özil Engelledi

21 Şubat, 2017 | 10:51

Amine Gülşe İstedi, Mesut Özil Engelledi

Yıldız futbolcu Mesut Özil eski kız arkadaşı Mandy Capristo’yu sosyal medyadan engelledi.

Geçtiğimiz günlerden küllerinden doğan Mesut Özil – Amine Gülşe aşkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal’da top koşturan Mesut Özil, sevgilisi Amine Gülşe’nin isteği ile eski aşkı Mandy Capristo’yu sosyal medyadan engelledi.

1,5 yıllık ayrılığın ardından yeniden Amine Gülşe’ye dönen Mesut bununla da yetinmeyerek telefon numarasını değiştirdi.

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Arsenal, İngiltere, Mesut Özil, Premier Lig,

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