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Amsterdam’da Bekarlığa Veda

02 Mayıs, 2017 | 09:45

Amsterdam'da Bekarlığa Veda

Oyuncu Sarp Akkaya, Amsterdam’da çılgın bir partiyle bekarlığa veda etti.

Hayatını Sinem Yalçınkaya ile birleştirmeye hazırlanan Sarp Akkaya, romantik bir tatil için olduğu kadar renkli gece hayatı ve eğlenceli partileriyle ünlü Amterdam’da bekarlığa veda etti.

Aralarında Barış Arduç ve Engin Öztürk’ün de yer aldığı 13 kişilik bir arkadaş grubu ile eğlencenin başkenti Amsterdam’ın yolunu tutan Sarp Akkaya, bekarlığa veda partisinde eğlencenin dibine vurdu.

Başarılı oyuncu, bekarlığa veda partisinde çekilen fotoğrafını “İyi ki varsınız, hepinizi çok seviyorum” notuyla paylaşıp arkadaşlarına teşekkür etti.

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Amterdam, Sarp Akkaya,

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