Anadolu’dan Küba’ya

10 Şubat, 2017 | 09:16

Anadolu ezgilerinin Küba ritimleri ile buluştuğu Quartera albümü ‘Anatolian Side Of Cuba’ müzikseverlerle buluşuyor.

Dünya tarihinin en eski uygarlıklarının yaşadığı Anadolu topraklarının eşsiz melodilerini Küba ve Latin Amerika’nin sıcak ritimleriyle birleştiren Quartera, ilk stüdyo albümleri olan “Anatolian Side Of Cuba”yı Sony Music etiketiyle 2017 Şubat’ta yayımlıyor.

Dünya müzik tarihinde çok özel yere sahip müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan Quartera, ilk albümleri “Anatolian Side Of Cuba” ile Anadolu ezgileriyle Küba ritimlerini buluşturdu.

Emir Ersoy imzalı 8 yeni besteden oluşan “Anatolian Side Of Cuba”, doğu-batı sentezinin yoğunluğunu ve ateşli latin ritimlerinin ud ve cümbüşle olan ahengini fazlasıyla hissettiriyor.