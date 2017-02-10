Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Anadolu’dan Küba’ya

10 Şubat, 2017 | 09:16

Anadolu’dan Küba’ya

Anadolu ezgilerinin Küba ritimleri ile buluştuğu Quartera albümü ‘Anatolian Side Of Cuba’ müzikseverlerle buluşuyor.

Dünya tarihinin en eski uygarlıklarının yaşadığı Anadolu topraklarının eşsiz melodilerini Küba ve Latin Amerika’nin sıcak ritimleriyle birleştiren Quartera, ilk stüdyo albümleri olan “Anatolian Side Of Cuba”yı Sony Music etiketiyle 2017 Şubat’ta yayımlıyor.

Dünya müzik tarihinde çok özel yere sahip müzisyenlerin bir araya gelmesiyle oluşan Quartera, ilk albümleri “Anatolian Side Of Cuba” ile Anadolu ezgileriyle Küba ritimlerini buluşturdu.

Emir Ersoy imzalı 8 yeni besteden oluşan “Anatolian Side Of Cuba”, doğu-batı sentezinin yoğunluğunu ve ateşli latin ritimlerinin ud ve cümbüşle olan ahengini fazlasıyla hissettiriyor.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Küba, Quartera,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Fazıl Say Yeni Albümüyle Geliyor

Fazıl Say Yeni Albümüyle Geliyor

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkıyor.
Seyşeller Yolcusu Kalmasın!

Seyşeller Yolcusu Kalmasın!

Kış aylarının soğuğundan bunaldıysanız tropik cennete Seyşeller Yolcusu Kalmasın!
Cem Karaca’sız 13 Yıl

Cem Karaca’sız 13 Yıl

Anadolu Rock’ın babası Cem Karaca, aramızdan ayrılalı tam 13 yıl oldu.
Fahriye Evcen Maldivler’de Balayı İstiyor

Fahriye Evcen Maldivler’de Balayı İstiyor

Burak Özçivit ile önümüzdeki yaz nikah masasına oturacak Fahriye Evcen, Maldivler'de balayı istiyor.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.