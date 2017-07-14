Angelina Jolie İkizlerinin Doğum Gününü Disneyland’da Kutladı
14 Temmuz, 2017 | 10:30
ABD’li ünlü oyuncu Angelina Jolie, ikizlerinin doğum gününü Disneyland’da kutladı.
Kendisi gibi oyuncu olan eşi Brad Pitt ile boşanma aşamasında olan Angelina Jolie, ikizleri Knox ve Vivienne’nin doğum günü için çocuklu ailelerin vazgeçilmezi Disneyland‘daydı.
Güzel oyuncu, ikizlerinin doğum gününü Brad Pitt olmadan çocuklarıyla baş başa Disneyland’da eğlenerek kutladı. Eğlence merkezinde keyifli anlar yaşayan Angelina Jolie, bütün gününü çocuklarına ayırdı.
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