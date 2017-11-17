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Angelina Jolie ile Tuba Büyüküstün Los Angeles’da Buluştu

17 Kasım, 2017 | 11:34

Tuba Büyüküstün, Uluslararası Asya Film Festivali için gittiği Los Angeles’ta dünyaca ünlü oyuncu Angelina Jolie ile görüşme fırsatı buldu.

Geçtiğimiz hafta ABD’nin Los Angeles kentinde düzenlenen Uluslararası Asya Film Festivali’nde jüri üyesi olarak yer alan Tuba Büyüküstün, orada Hollywood yıldızı Angelina Jolie ile de bir araya geldi.

İki ünlü isim, Jolie’nin yönetmenliğini yaptığı “Önce Babamı Öldürdüler” (First They Killed My Father) adlı filmin festival gösterimi sonrasında düzenlenen kokteylde buluştu.

UNICEF’in iyi niyet elçisi olan Tuba Büyüküstün ile BM iyi niyet elçisi Angelina Jolie, sosyal sorumluluk projeleri ve sinema hakkında sohbet etti.

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Angelina Jolie, Los Angeles, Tuba Büyüküstün, Uluslararası Asya Film Festivali,

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