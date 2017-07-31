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Angelina Jolie & Keanu Reeves Yunan Adalarını Keşfediyor

31 Temmuz, 2017 | 13:07

Angelina Jolie & Keanu Reeves Yunan Adalarını Keşfediyor

Hollywood yıldızları Angelina Jolie & Keanu Reeves, Yunan Adalarını keşfe çıktı.

Yaz aylarının gelmesiyle ünlü akınına uğrayan Yunan Adalarına bir yenisi daha eklendi. İyon denizinin en küçük adalarından olan Paxos, geçtiğimiz günlerde dünyaca ünlü iki ismi ağırladı.

Hollywood’un dünyaca meşhur iki yıldızı Angelina Jolie & Keanu Reeves, zeytin bahçeleri ve el değmemiş plajlarıyla bilinen Paxos Adasında görüntülendi. Ayrı ayrı adaya gelen Angelina Jolie ve Keanu Reeves, küçük Yunan adasını keşfettiler.

Angelina Jolie & Keanu Reeves Yunan Adalarını Keşfediyor

Paxos Adası

İyonya denizinde bulunan Paxos, ünlü Korfu Adası‘nın hemen güneyinde yer alıyor. Küçük koyları, zeytin ağaçları, yeşil tepeleri ve şirin köyleriyle meşhur olan Paxos, Yunan Adaları Turları için güzel bir alternatif olarak gösteriliyor.

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Angelina Jolie, Keanu Reeves, Paxos, Yunan Adaları,

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