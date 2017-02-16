Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Aradığı Aşkı Dubai’de Buldu

16 Şubat, 2017 | 09:19

Nusret Dünyanın En İyi Sporcularıyla Aynı Sahnede

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, aradığı aşkı Dubai’de buldu.

Tuz dökme hareketiyle dünya çapında yeni bir akım başlatan işletmeci Nusret Gökçe bu kez de sevgilisiyle gündemde. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, gönlünü Fransız güzele kaptırdı.

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, aradığı aşkı Dubai’de buldu.

Gökçe, Dubai’de bir medya şirketinde çalışan Candy Denat ile birliktelik yaşıyor. Dubai’de tanışan çiftin 1 yıldır birlikte olduğu ortaya çıktı.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Dubai, Nusret Gökçe,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Maldivler’de Çifte Kutlama

Maldivler’de Çifte Kutlama

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, balayı ve sevgililer gününü birleştirip Maldivler'in yolunu tuttu / Maldivler’de Çifte Kutlama
Kışın Soğuğunda Sıcacık Bir Tatil: Hindistan Goa

Kışın Soğuğunda Sıcacık Bir Tatil: Hindistan Goa

Kışın soğuğunda sıcacık bir tatil hayali kuruyorsanız; Hindistan Goa tam size göre...
Yoga Sayesinde Hayatı Kurtuldu

Yoga Sayesinde Hayatı Kurtuldu

İş makinesiyle göle düşen Avustralyalının yoga sayesinde hayatı kurtuldu.
Gezerken Para Kazanıyor

Gezerken Para Kazanıyor

Avustralyalı hukuk öğrencisi Sarah Kohan, instagram takipçileri sayesinde gezerken para kazanıyor.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.