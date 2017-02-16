16 Şubat, 2017 | 09:19

Ünlü işletmeci Nusret Gökçe, aradığı aşkı Dubai’de buldu.

Tuz dökme hareketiyle dünya çapında yeni bir akım başlatan işletmeci Nusret Gökçe bu kez de sevgilisiyle gündemde. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Nusret Gökçe, gönlünü Fransız güzele kaptırdı.

Gökçe, Dubai’de bir medya şirketinde çalışan Candy Denat ile birliktelik yaşıyor. Dubai’de tanışan çiftin 1 yıldır birlikte olduğu ortaya çıktı.