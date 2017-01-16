Arda Turan All-Star Maçına Damga Vurdu

16 Ocak, 2017 | 10:25

Barcelona forması giyen milli futbolcu Arda Turan, All-Star 2017 organizasyonuna damga vuran isim oldu.

“Parkenin sihirbazları Türkiye için omuz omuza” sloganıyla gerçekleşen Spor Toto All-Star 2017, Ülker Sports Arena’da oynanan All-Star maçıyla muhteşem bir kapanış yaptı.

Milli futbolcu Arda Turan damga vurdu

Halk oylamasıyla belirlenen oyuncuların yer aldığı Asya ve Avrupa karmalarının gösteri maçında Barcelona’da top koşturan yıldız futbolcu Arda Turan da oynadı.

Karşılaşma sırasında Avrupa Karması’nda oynayan Beşiktaş oyuncusu Vladimir Stimac, Arda Turan’a basket atabilmesi için yardım etti. Milli futbolcunun Stimac yardımıyla basket atması salondakileri kahkahalara boğdu.