Arda Turan Eski Sevgilisine Döndü

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İstanbullular Tüm Dünyayla Birlikte Yoga Yaptı Dünyanın her yerinde 21 Haziran tarihinde kutlanan Uluslararası Yoga Günü, İstanbul'da da renkli görüntülere sahne oldu.

Ünlüler Neden Yunanistan’dan Ev Alıyor Birçok ünlü isim Yunanistan ve Yunan Adalarında yatırım yapmaya başlayınca akıllara 'Ünlüler Neden Yunanistan'dan Ev Alıyor' sorusu geliyor.