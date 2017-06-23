Arda Turan Eski Sevgilisine Döndü
23 Haziran, 2017 | 10:05
Barcelona forması giyen Arda Turan, eski sevgilisi Aslıhan Doğan’a döndü.
Arda Turan ve Aslıhan Doğan barıştı. Son günlerde gazeteci Bilal Meşe ile yaşadığı olayla adı sıkça gündeme gelen Arda Turan, eski sevgilisi Aslıhan Doğan’la barıştığını duyurdu.
İkili, Zeynep Çarmıklı’nın doğum günü kutlamasında bir araya geldi. Arda Turan, instagram sayfasından paylaştığı hikayeyle eski sevgilisiyle barıştığını duyurdu.
Yıldız futbolcu, “Arda” ve “Aslıhan” yazılarının bulunduğu fotoğrafı paylaştı.
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Arda Turan, Barcelona,
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