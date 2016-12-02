Arda Turan İçin Kumarbaz Dediler!

02 Aralık, 2016 | 09:31

İspanyol basını milli futbolcu Arda Turan’ın kumarbaz olduğunu yazdı.

İspanyol basını, La Liga devi Barcelona’da top koşturan yıldız futbolcu Arda Turan için flaş bir iddia ortaya attı. Real Madrid cephesine yakınlığı ile bilinen Diariogol gazetesinde Julian Carrasco imzasıyla yayınlanan habere göre, Arda Turan ve bazı Barcelonalı oyuncuların pokere düşkün oldukları ileri sürüldü.

Arda’nın Barselona’da sürekli kumarhanelere gittiğini yazan Carrasco, milli yıldız için “Bu aralar poker aşkı herkes tarafından bilinen Pique’den bile fazla kumar oynuyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tamamen Yalan, Arda Sadece El Clasico’yu Düşünüyor

Öte yandan Arda Turan ‘ın menajeri Ahmet Bulut ise haber tamamen yalandan ibaret olduğunu Arda’nın şu an için El-sadece El Clasico’yu düşündüğünü söyledi.