Magazin Dünyasını buradan takip et !
Magazin Gazetesi - Cumcuma
ANA SAYFA
İNSAN KAYNAKLARI
KÜNYE

Arda Turan İçin Kumarbaz Dediler!

02 Aralık, 2016 | 09:31

Arda Turan İçin Kumarbaz Dediler!

İspanyol basını milli futbolcu Arda Turan’ın kumarbaz olduğunu yazdı.

İspanyol basını, La Liga devi Barcelona’da top koşturan yıldız futbolcu Arda Turan için flaş bir iddia ortaya attı. Real Madrid cephesine yakınlığı ile bilinen Diariogol gazetesinde Julian Carrasco imzasıyla yayınlanan habere göre, Arda Turan ve bazı Barcelonalı oyuncuların pokere düşkün oldukları ileri sürüldü.

Arda’nın Barselona’da sürekli kumarhanelere gittiğini yazan Carrasco, milli yıldız için “Bu aralar poker aşkı herkes tarafından bilinen Pique’den bile fazla kumar oynuyor” ifadelerini kullandı.

Haber Tamamen Yalan, Arda Sadece El Clasico’yu Düşünüyor

Öte yandan Arda Turan ‘ın menajeri Ahmet Bulut ise haber tamamen yalandan ibaret olduğunu Arda’nın şu an için El-sadece El Clasico’yu düşündüğünü söyledi.

Yorum Bırakın

 Adınız

 E-Posta (yayınlanmayacak)

Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Arda Turan, Barcelona, El Clasico,

 Bu habere yapılmış yorumlar

İlk yorum yapan siz olun!

BENZER MAGAZİN HABERLERİ

Magazin Dünyasını buradan takip et !

 EDİTÖRÜN SEÇİMİ
Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Fazıl Say Fransız Dergisinin Kapağında

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Fransız klasik müzik dergisi Pianiste’in son sayısının kapağında yer aldı.
En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

En Sevilen 10 Yılbaşı Şarkısı

Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, alışveriş merkezlerinden restoranlara kadar birçok farklı noktadan yılbaşı şarkıları yükselmeye başladı.
Fazıl Say: Ben Bir Türküm ve Türk Gibi Müzik Yapıyorum

Fazıl Say: Ben Bir Türküm ve Türk Gibi Müzik Yapıyorum

Ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Beethoven Akademisi’nin Uluslararası Beethoven İnsan Hakları, Barış, Özgürlük, Yoksullukla Mücadele ve İçselleşme Ödülü’ne layık görüldü.
Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Fazıl Say Uluslararası Beethoven Ödülü’nü aldı

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, bu yıl layık görüldüğü Uluslararası Beethoven Ödülü'nü aldı.

Magazin Gazetesi Cumcuma.com | Türkiye'nin ve Dünyanın en kaliteli Magazin Haberleri, sadece gazeteniz Cumcuma'da.