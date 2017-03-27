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Arda Turan ile Aslıhan Doğan Barıştı Mı?

27 Mart, 2017 | 10:11

Arda Turan ile Aslıhan Doğan Barıştı Mı?

Barcelona forması giyen Arda Turan ile eski sevgilisi Aslıhan Doğan’ın barıştıkları iddia edildi.

İspanyol devi Barcelona’da top koşturan yıldız futbolcu Arda Turan ve 6 ay önce ayrıldığı sevgilisi Aslıhan Doğan, ilişkilerine ikinci bir şans verdi.

2 yıllık ilişkilerine 6 ay önce son noktayı koyan çift, 15 gün önce telefonda görüşmeye başladı. Arda Turan’ın Aslıhan’ı yemeğe davet etmesinin ardından ikili arasındaki buzlar eridi. Çift, Kuruçeşme’de gözlerden uzak bir mekanda akşam yemeği yedi.

İlişkilerine ikinci bir şans veren Aslıhan Doğan, barışma şerefine önümüzdeki günlerde Barselona şehrine gidecek.

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Arda Turan, Aslıhan Doğan, Barcelona,

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