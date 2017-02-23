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Arda Turan Londra’dan Ev Aldı

23 Şubat, 2017 | 09:37

Arda Turan Londra’dan Ev Aldı

Barcelona’da top koşturan milli futbolcu Arda Turan, Londra’dan ev aldı.

İspanyol devi Barcelona’da forma giyen Arda Turan, yatırımlarına devam ediyor. Milli futbolcu bu kez İngiltere’nin başkenti Londra’dan bir ev satın aldı.

Premier Lig Yolcusu mu?

Önceki gün bir restoranda ailesiyle birlikte yemek yiyen Arda, mekan çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Londra’dan ev aldığı için Premier Lig ekiplerinden Chelsea’ye transfer olacağı iddia edilen yıldız futbolcu, “Londra’dan ev aldığım doğru ama yatırım amaçlı aldım” ifadelerini kullandı.

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Arda Turan, Barcelona, Londra, Premier Lig,

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