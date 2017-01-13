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Arda Turan’dan Harvard Üniversitesini Kazanan Ece Hakim’e Tebrik Mesajı

13 Ocak, 2017 | 18:35

Barcelona forması giyen Arda Turan, Harvard Üniversitesini kazanan oyuncu Ece Hakim’i Instagram’dan tebrik etti.

Arda Turan'dan Harvard Üniversitesini Kazanan Ece Hakim'e Tebrik Mesajı

Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Ece Hakim, Harvard Üniversitesi’ni kazandı. Milli futbolcu Arda Turan, genç oyuncunun başarısını instagram sayfasına yüklediği fotoğrafla tebrik etti.

İspanyol devi Barcelona’da top koşturan Arda Turan, instagram sayfasına yüklediği bu fotoğrafın altına şu notu düştü.

Arda Turan'dan Harvard Üniversitesini Kazanan Ece Hakim'e Tebrik Mesajı

“Hem çalışarak hemde okunabileceğini hemde istenirse Harvard’ın yüzde yüz burslu kazanılabileceğini insanların hayal etmesi gerektiğini imkansız diye bir şey olmadığını bize tekrardan gösterdiğin ben dahil bizlere çok güzel örnek olduğun için sonsuz teşekkürler… Ülkemin insanın gücünü enerjisini yeteneğini azmini temsil ediyorsun umarım hayırlı hayatın hayırlı bir kariyerin olur ve ülkene dalında büyük katkı sağlarsın… Seni yetiştiren ailenin ellerinden öpüyorum”

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Arda Turan, Ece Hakim, Harvard,

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