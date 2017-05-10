10 Mayıs, 2017 | 11:24

Gün geçmiyor ki Barcelona’da top koşturan milli yıldız hakkında yeni bir iddia ortaya atılmasın / Arda Turan’ın Sürpriz Aşkı

İspanyol devi Barcelona’ya transferiyle dikkatleri üzerine çeken Arda Turan, saha dışında da yılın en çok konuşulan isimlerinden oldu. Eski kız arkadaşı Aslıhan Doğan ile barıştığı iddia edilen Arda Turan hakkında yeni bir aşk dedikodusu çıktı.

30 yaşındaki yıldız futbolcunun Yağmur Ünal’la aşk yaşadığına dair iddialar ortaya atıldı. Posta’dan Müge Dağıstanlı’nın haberine göre, İstanbul’da ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan ikili kısa sürede yakınlaşıp mesajlaşmaya başladı.

Henüz konuya ilişkin ne Arda’dan ne de Yağmur’dan bir yalanlama gelmedi. İkili arasındaki aşk dedikodularının ne kadar doğru olduğunu ilerleyen günlerde göreceğiz.