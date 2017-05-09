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Ariel Winter Disneyland’da

09 Mayıs, 2017 | 11:20

Ariel Winter Disneyland’da

Genç oyuncu Ariel Winter, Disneyland ‘da keyifli bir gün geçirdi.

Festivalden festivale koşan, renkli etkinliklerin hiçbirini kaçırmayan oyuncu Ariel Winter, bu kez Disneyland Kaliforniya’da görüntülendi.

Ariel Winter Disneyland’da

Ariel Winter ve sevgilisi Levi Meaden, daha çok çocuklu ailelerin tercih ettiği ancak her yaşa hitap edebilen büyülü Disneyland dünyasının misafirleri arasındaki yerlerini aldılar.

Ariel Winter Disneyland’da

19 yaşındaki başarılı oyuncu ve sevgilisi Disneyland ‘ın renkli ve eğlenceli dünyasında keyifli bir gün geçirirken Ariel Winter giydiği derin dekolteli elbisesiyle Disneyland ziyaretçilerinin meraklı bakışlarını üzerine toplamayı başardı.

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Ariel Winter, Disneyland,

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