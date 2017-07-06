Arjantinli Efsaneye Napoli’den Fahri Vatandaşlık
06 Temmuz, 2017 | 12:10
Arjantinli futbol efsanesi Maradona’ya yıllarca formasını giydiği Napoli’den fahri vatandaşlık verildi.
Napoli formasını giydiği 1984-1991 yıllarında efsaneleşen Diego Armando Maradona, artık Napoli kentinin fahri vatandaşı.
Arjantinli efsanevi futbolcuya, Napoli Belediye Sarayı’nda düzenlenen törenle fahri vatandaşlık unvanı verildi.
Not: Yorumunuz onaylandıktan sonra yayınlanacaktır.
Yorum Bırakın
İtalya, Maradona, Napoli,
Bu habere yapılmış yorumlar
İlk yorum yapan siz olun!
BENZER MAGAZİN HABERLERİ