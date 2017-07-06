Arjantinli Efsaneye Napoli’den Fahri Vatandaşlık

Yapımcı Nur Türkşen ile oyuncu Hakan Türkşen, tropik adaların incisi Maldivler’de nikah tazelediler.

Fahriye Evcen Burak Özçivit çifti, Maldivler dönüşü THY uçağında büyük bir sürprizle karşılaştılar.

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