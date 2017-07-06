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Arjantinli Efsaneye Napoli’den Fahri Vatandaşlık

06 Temmuz, 2017 | 12:10

Diego Armando Maradona Napoli

Arjantinli futbol efsanesi Maradona’ya yıllarca formasını giydiği Napoli’den fahri vatandaşlık verildi.

Napoli formasını giydiği 1984-1991 yıllarında efsaneleşen Diego Armando Maradona, artık Napoli kentinin fahri vatandaşı.

Arjantinli efsanevi futbolcuya, Napoli Belediye Sarayı’nda düzenlenen törenle fahri vatandaşlık unvanı verildi.

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İtalya, Maradona, Napoli,

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