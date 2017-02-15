Asena Atalay Oğlu Çınar İle Kayak Tatilinde
15 Şubat, 2017 | 10:53
Caner Erkin’den boşandıktan sonra gündemden düşmeyen Asena Atalay, oğlu Çınar ile kayak tatilinde görüntülendi.
Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Caner Erkin’den olaylı bir şekilde boşanan Asena Atalay, son günlerde yaşadığı stresli günleri kayak yaparak geride bırakmaya çalışıyor.
Oğlu Çınar ile kayak tatiline giden Asena Atalay, oğlunun kayak yaparken çekilen videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz aylarda oğlu Çınar’ın masraflarından oluşan 12 maddelik bir liste hazırlayan Asena Atalay, listeye kayak masraflarını da eklemişti.
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Asena Atalay, Kayak,
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