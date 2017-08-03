Asena Atalay şarkıcı Tan aşkı gerçek mi?

03 Ağustos, 2017 | 15:41

Caner Erkin’den olaylı bir şekilde boşandıktan sonra sunuculuk yapmaya başlayan Asena Atalay’ın bir aydır şarkıcı Tan Taşçı ile birlikte olduğu konuşuluyor.

Asena Atalay, şarkıcı Tan ile Bodrum-Yalıkavak’ta bir dondurmacıda görüntülendi. İkilinin görüntülendikten sonra tedirgin halleri dikkatlerden kaçmadı. Asena Atalay ve Tan Taşçı’ dan henüz bir açıklama gelmedi.

Instagram’dan kalpli yorum

Asena Atalay Tan’ı instagram hesabından takibe başladı. Atalay’ın şarkıcının bir paylaşımının altına kalp emojisi koyması aşk iddialarını güçlendirdi.

Asena Atalay’ın geçen hafta da Türkbükü Sess Bar’da iş adamı Alican Tatar ile aynı bardağı kullanması dikkat çekmişti. İkilinin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti.