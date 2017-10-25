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Asena Atalay’dan Caner’e Bir Dava Daha

25 Ekim, 2017 | 10:56

Sunucu Asena Atalay, boşandığı milli futbolcu Caner Erkin’e dava açtı.

Asena Atalay, eski eşi Caner Erkin’e sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklama nedeniyle kendisine hakaret ederek kişilik haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Kelebek’te yer alan habere göre, Atalay’ın aynı açıklamalar açın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğu ancak dosyaya takipsizlik kararı verildiği öğrenildi.

Asena Atalay’ın beni kötü kadın gibi gösterdi’ dediği öğrenildi.

Asena ve Caner 2016’da anlaşmalı boşanmıştı. Boşanmanın ardından Asena Atalay, Caner Erkin’in yoksulluk nafakası, müşterek çocukları Çınar’ın genel bakım ve eğitim masraflarını ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlattı.

İcra takibinin ardından Caner Erkin, oğluyla olan bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak Atalay aleyhinde açıklamalarda bulundu. Asena Atalay’ın avukatı Beyza Sındıraç, geçtiğimiz Şubat ayında söz konusu açıklamalarının ardından savcılığa suç duyurusunda bulunurken, 100 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

Dilekçede Caner Erkin’in Asena Atalay’a hakaret ederek onu toplumun gözü önünde ahlaksız ve kötü bir anne gibi gösterip kendini haklı gösterme çabası içine girdiği ileri sürüldü. Ayrıca Asena Atalay’ın bir anne olarak tüm hayatını oğlu Çınar’ın hayatına adadığı anlatılırken, Caner Erkin’in Şükran Ovalı ile evliliğine değinilerek bu evliliği sürekli haber yaptırdığı ve Atalay’ı toplum önünde kötü bir kadın ve kötü bir anne olarak göstermeye çalıştığı iddia edildi. Caner Erkin’in söz konusu paylaşımının basında geniş bir yer bulmasının ardından Asena Atalay’ın psikolojisinin kötü etkilendiği ve üzüldüğü belirtilirken oğlu Çınar’ı da bu haberlerden uzak tutmaya çalıştığı kaydedildi. Bu haberlerin ardından Asena Atalay’ın işlerinin de kötü etkilendiği ve gelen tekliflerin geri çekildiği anlatılarak maddi kaybının oluştuğu ileri sürüldü.

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