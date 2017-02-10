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Aşıklar Şehri Paris’te Balayı

10 Şubat, 2017 | 09:33

Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı Paris Balayı Turu

Caner Erkin ve eşi Şükran Ovalı Aşıklar Şehri Paris’te geç de olsa Balayı yapıyor.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Beşiktaş’ın yıldız futbolcusu Caner Erkin ile eşi Şükran Ovalı, planladıkları balayı turuna geç de olsa çıkabildiler.

2 Ocak’ta Roma’da dünya evine giren çift, nikah sonrası balayı yerine İstanbul’a dönmüştü. İkili rötarlı balayıları için önceki gün Aşıklar Şehri Paris’e uçtu.

Paris balayı turlarında romantik dakikalar yaşayan ikiliden yıldız futbolcu, eşinin kendisini öptüğü kareyi kalp emojisiyle takipçileriyle paylaştı.

Unutamayacağınız Bir Balayı Turu İçin Aşıklar Şehri Paris TIKLAYIN

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Balayı, caner erkin, Paris,

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