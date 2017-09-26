Aşk Dedikodularına Sessiz Kaldı

Son gelişme... Alişan Eda Erol Ayrılık Sebebi Ne?

Yardımseverliğiyle tanınan Jennifer Garner, önceki gün memleketi Houston'da, Harvey fırtınasından zarar görenleri ziyaret etti.

Sunucu Hande Ataizi'nin göbek ve kalça yağlarını aldırdığı iddia edildi.

Arda Turan, Aslıhan Doğan’dan ayrıldığını duyurmuş, ardından Turan’ın, Özge Ulusoy’la aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Konu Özge’ye sorulunca ünlü manken sessizliğini koruyarak aşkı doğruladı.

Arda Turan aşk iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmazken, Özge Ulusoy iddialar hakkında “Konuşmayacağım” dedi.

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