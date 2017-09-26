Aşk Dedikodularına Sessiz Kaldı
26 Eylül, 2017 | 16:04
Arda Turan ile Özge Ulusoy aşk mı yaşıyor? Son günlerde en çok konuşulan magazin haberi Özge Ulusoy ile Arda Turan’ın aşk yaşadığı…
Arda Turan aşk iddialarıyla ilgili bir açıklama yapmazken, Özge Ulusoy iddialar hakkında “Konuşmayacağım” dedi.
Arda Turan, Aslıhan Doğan’dan ayrıldığını duyurmuş, ardından Turan’ın, Özge Ulusoy’la aşk yaşadığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Konu Özge’ye sorulunca ünlü manken sessizliğini koruyarak aşkı doğruladı.
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Arda Turan, Aslıhan Doğan, Özge Ulusoy,
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